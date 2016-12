வருமான வரித்துறையினர் பிடியில் ராமமோகன் ராவ் மட்டுமல்ல... மேலும் 10 ஐஏஎஸ்கள் சிக்குகிறார்கள்?

சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ராம மோகன் ராவ் வீட்டில் சோதனை நடைபெற்ற நிலையில் மேலும் 10 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வீடுகளில் ரெய்டு நடத்த வருமான வரித்துறையினர் முடிவு செய்துள்

English summary

Enforcement Directorate sources said that the nature of criminal charges against Rao will be decided after I-T department files the report. Further, if required it will entail investigation by Central government enforcement agencies, they added.