ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களை தாக்கியது வெட்கக் கேடு - கமல்ஹாசன்

ஜம்மு காஷ்மீரில் மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்களை, இளைஞர்கள் தாக்கியது வெட்கக் கேடானது என நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

Integrrate into India . Shame onthose who dare touch my soldiers. Height of valour is nonviolence. CRPF has set a fine example

