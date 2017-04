21 குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் தமிழக சிஆர்பிஎப் வீரர்களின் உடல் தகனம்

சத்தீஸ்கரில் நக்சல்களின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரமரணமடைந்த திருமுருகன், அழகுபாண்டி, பத்மநாபன் ஆகியோரது உடல்கள் அவரது சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

English summary

3 CRPF martyred personnel's bodies was cremated with full honours in his native place today.