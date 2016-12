அதிமுக பொதுச்செயலர் யார்? வெல்லப் போது ஓபிஎஸ்? சசிகலா? நாளை பொதுக்குழுவில் க்ளைமாக்ஸ்!

சென்னையில் அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளது. இக்கூட்டத்தில் அதிமுகவின் புதிய பொதுச்செயலர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிறார்.

English summary

The General Council meeting of the Ruling ADMK will be held tomorrow in Chennai.