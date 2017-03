நெடுவாசல் கொந்தளிப்புக்கு மத்தியில்.. நாகை நெல் வயல்களில் கச்சா எண்ணெய் குழாய்கள் பதிப்பிக்கும் பணி!

நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள நெல்வயல்களில் கச்சா எண்ணெய் குழாய்களை புதுப்பிக்கும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 8:46 [IST]

English summary

The damaged crude oil pipes in the agricultural lands in Nagapattinam district are now replaced with new ones.