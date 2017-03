குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தேர்தலில் நிற்கலாம் தவறில்லை.. பதற்றத்தில் உளறிய செங்கோட்டையன்

நீதிமன்றத்தால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தேர்தலில் நிற்கலாம் தவறில்லை என்று சட்டசபையில் அவை முன்னவர் செங்கோட்டை பதற்றத்தில் உளறினார். இதனை ஸ்டாலின் கடுமையான கண்டித்தார்.

English summary

Culprit contest in election and it is not wrong said Education Minister Sengottaiyan in assembly.