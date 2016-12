டிவியில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி பார்த்தால் போதும்..இதுதான் மக்களின் புத்தாண்டு சபதம்.. ஏன் தெரியுமா?

நாடு முழுவதும் பணப் பிரச்சனை இன்னும் தீராததால் பெரும்பாலான மக்கள் வீட்டிலேயே தொலைக்காட்சி சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுடன் புத்தாண்டை கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளனர். பணமதிப்பு ரத்து நடவடிக்கையால் இந்த ஆண்டு புத்த

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The currency issue in not yet solved across the country. People Still facing problem for money. People Standing front of ATMs and Banks till date. Because of this issue Most people are planning to celebrate New Year at home, and television specials.