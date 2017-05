தனியார் பஸ்களுக்கு சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது... சுங்கச்சாவடிகளுக்கு அமைச்சர் உத்தரவு!

தனியார் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என சுங்கச்சாவடிகளுக்கு அமைச்சர் எம்ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Due to strike Tamil nadu govt allowing private busses in Chennai. Minister MR Vijayabaskar ordered the customs officials not to collect customs duty for private busses.