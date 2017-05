திருப்பதி அறங்காவலராக சேகர் ரெட்டியை நியமித்ததே ஓபிஎஸ்தான்... சி.வி. சண்முகம்

திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலராக சேகர் ரெட்டியை நியமித்ததே முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம்தான் என்று அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தார்.

English summary

Ex CM O.Panneer Selvam has appointed Sekar Reddy as TTD trustee and also gives government contracts to reddy when OPS was PWD minister, accuses Minister CV Shanmugam.