நீங்க என்ன சிபிஐயா?.... ரிப்போர்ட்டரிடம் நிலைதடுமாறி எகிறிய அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம்

கேள்வி கேட்ட செய்தியாளரிடம் நீங்க என்ன சிபிஐயா என்று அமைச்சர் சிவி சண்முகம் 'நிலைதடுமாறி' கோபத்துடன் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டார்.

English summary

Minister CV Shanmugam has blasted a reporter who posed question on TTV Dinakaran.