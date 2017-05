கடலூர் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை - அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் ரத்து

நாடா புயலினால் கனமழை பெய்து வருவதால் கடலூர் மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. அண்ணாமலைப் பல்கலை தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 1, 2016, 17:49 [IST]

English summary

A cyclonic storm named Nada expected make landfall close to Cuddalore, around 185 km from Chennai, between Vedaranyam in Tamil Nadu and Puducherry, it said. Schools in Tamil Nadu's Cuddalore and Nagapattinam districts, and Puducherry will remain closed tomorrow.