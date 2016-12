வர்தா புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட மத்திய குழு இன்று தமிழகம் வருகை

வர்தா புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட மத்திய குழு இன்று தமிழகம் வர உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 23:41 [IST]

English summary

Cyclone Vardah: Central committee visit to tamilnadu on tomorrow for cyclone relief Review.