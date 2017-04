வங்கக் கடலில் புயலுக்கு வாய்ப்பு.. நாகை, பாம்பனில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு

புயல் சின்னம் உருவானால் தமிழகத்திற்கு மழை கிடைக்குமா, வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கால்நடைகள் தேவைக்காவது நீர் ஆதாரம் பெருகுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cyclone warning issued by meteorological department ahead of depression in Bay of Bengal.