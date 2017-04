சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு - ஓபிஎஸ் அணி மாஜி அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வுக்கு 2 ஆண்டு சிறை

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Trichy Court on Thursday pronounced ADMK former MLA Prince Thangavelu guilty and announced 2 years jail term in the 21-year-old Disproportionate Assets case against him.