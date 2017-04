4% அகவிலைப்படி உயர்வு போதுமானதல்ல! தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் குமுறல்!!

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியில் 4 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது தங்களுக்கு போதுமானதல்ல என்று அரசு ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Government staff demands to raise DA for minimum 6 percentage and also implement 7th pay commission. Now hiked 4 % DA is not enough for them.