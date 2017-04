ஐடி ரெய்டு நடத்தி டிடிவி தினகரனுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்த முயற்சி - தளவாய் சுந்தரம்

வருமானவரித்துறையினர் சோதனை அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என டெல்லிக்கான தமிழக அரசு பிரதிநிதி தளவாய் சுந்தரம் கூறியுள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former minister Dalavai Sundaram has charged that centre is taking revenge on Dinakaran through IT raids.