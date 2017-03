பெரம்பலூரில் தலித் பெண் மர்ம மரணம்.. கொலையாளியை கைது செய்யக் கோரி உறவினர்கள் விடிய விடிய போராட்டம்

பெரம்பலூரில் தலித் பெண் மர்மமான முறையில் கிணற்றின் பிணமாகக் கிடந்தார். இதனை கொலையாக பதிவு செய்தும் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு நடத்தக் கோரியும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Family members of a 22 year old dalit woman staged a protest to demand justice.