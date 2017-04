ஆர்.கே. நகரில் எம்.ஜி.ஆர் ஜெயலலிதா பாடலுடன் களைகட்டும் பிரச்சாரம்

ஆர்.கே.நகரில் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் களைகட்டியுள்ளது. ஆடல் பாடல் என அமர்களப்படுகிறது.

English summary

With the RK Nagar bypoll witnessing a eight-cornered contest with the ADMK amma ADMK Pruachi Talaivi Amma and the DMK being the main rivals, the constituency has generated much political heat. Dance, Karakattam for election campaign.