பக்தர்களின் வசதிக்காக சபரிமலையில் தரிசன நேரம் அதிகரிப்பு - திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு

சபரி மலையில் பக்தர்கள் வசதிக்காக தரிசனம் நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Heavy rush at Sabarimala, Darshan time extended in Sabarimala, says Travancore Devaswom Board