சசி முதல்வர் பதவி ஏற்க ராசியான தேதிகள் ரெடி.. தயாராகி வருகிறது மன்னார்குடிப் படை

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா முதல்வராக பதவி ஏற்பதற்கான தேதிகள் முடிவாகிவிட்டன. அதற்கான ஏற்பாடுகளை அவரது உறவினர்கள் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

ADMK General Secretary V.K. Sasikala may swear on 14th or 16th of Jan., sources said.