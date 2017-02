ஓபிஎஸ் நியமித்த உளவுத்துறை ஐஜி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் டிரான்ஸ்பர்

முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் 11 நாட்களுக்கு முன்பு நியமனம் செய்த உளவுத்துறை ஐஜி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் திடீர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Davidson Devasirvatham has been removed from the post of Inspector-General of Police, Intelligence.