திமுக இளைஞரணி செயலர் பதவிக்கு முட்டி மோதினாரா தயாநிதி? பரபர தகவல்கள்

திமுக இளைஞரணி செயலர் பதவியை தமக்கு தர வேண்டும் என தயாநிதி மாறன் விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் குடும்ப ஆதிக்கம் என்ற விமர்சனத்தை தவிர்க்க ஸ்டாலின் விரும்பியதால் அது நிறைவேறவில்லையாம்.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 14:28 [IST]

English summary

Sources said that Former Union Minister Dayanidhi Maran also tried the DMK Youth Wing Secretary Post.