எம்எல்ஏக்களிடம் குதிரை பேரம் நடக்கிறது... சொல்வது சி.ஆர்.சரஸ்வதி!

எம்எல்ஏக்களிடம் குதிரை பேரம் நடப்பதாக அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் சிஆர்.சரஸ்வதி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Spokes person of ADMK CR.Saraswathi accusing that dealing is going on to buy the MLAs. Governor should not delay to call Sasikala to form a government.