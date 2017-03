பஞ்சாயத்து காத்திருக்கிறது.. சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் என்று தாக்கலாகிறது தெரியுமா?

தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் மீது திமுக கோரும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது வரும் 23-ஆம் தேதி விவாதம் நடத்தப்படுகிறது.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 14:57 [IST]

English summary

Debate on No confidence motion against Speaker on March 23.