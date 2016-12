வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை- தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மேற்கு நோக்கி நகருகிறது. இதன்காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Wednesday, December 21, 2016, 15:25 [IST]

Chennai Meteorological center says that the Depression is moving to western side which is formed in South westen Bay of Bengal. and also the meteorological center says As a result of this A few places of tamilnadu May get rain.