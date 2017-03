தீபாவின் இலக்கு 50 லட்சமாம்.. அடேங்கப்பா!!

ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளன்று புதிய அரசியல் அமைப்பை தொடங்கிய தீபாவின் இலக்கு 50 லட்சம் உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதாம்.

English summary

Deepa aims to increase the strength of her peravai to be 50 Lakhs members throughout Tamil nadu.