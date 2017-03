என்னிடம் இருந்து கணவர் மாதவனை பிரிக்க சசிகலா கோஷ்டி சதி: தீபா பரபர குற்றச்சாட்டு

தம்மிடம் இருந்து கணவர் மாதவனை பிரிக்க சசிகலா கோஷ்டி சசி செய்வதாக தீபா குற்றசாட்டியுள்ளார்.

English summary

MAD Peravai Secretary Deepa alleged that Sasikala trying to influence my husband to go against me. I will overcome all these plots launched against me.