தீபாவின் வீட்டு முன்பு இருந்த வருங்கால முதல்வரே பேனர் அகற்றம்- தொண்டர்கள் கொதிப்பு

தீபா அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்று கூறி அவரது வீட்டிற்கு முன்பாக கூடும் தொண்டர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Supporters had thronged Deepa's residence, urging her to enter politics and carry forward the work of her late aunt Ms Jayalalithaa.