ஜெ.வின் விரோதிகளை தோற்கடியுங்கள்... தினகரனை குறித்து வைத்து தீபா தீவிரப் பிரச்சாரம்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் ஜெயலலிதாவின் விரோதிகளை தோற்கடியுங்கள் என்று டிடிவி தினகரனை குறித்து வைத்து தீபா தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

MGR Amma Deepa Peravai candidate Deepa has attacked TTV Dinakaran in her campaign at R K Nagar.