பணத்துக்காக தீபா கட்சியை தாரைவார்த்துவிட்டார்- மேட் பேரவை மா.செ. பரபர குற்றச்சாட்டு - வீடியோ

பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு தொண்டர்களையும் மாவட்ட செயலாளர்களையும் தீபா ஏமாற்றிவிட்டதாக 'மேட்' பேரவையின் சென்னை ஆர்கே நகர் மாவட்ட செயலாளர் புகழேந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Deepa cheating us told MAD Peravai Rk nagar secretary Pugalenthi and he added that she earned lot of money bu selling membership form and there is no receipt for that.