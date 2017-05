25 ஆண்டுகளாக முடிவெடுக்க முடியாத ரஜினி இப்போது எப்படி அரசியலுக்கு வர முடியும்? தீபா

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து எம்.ஜி.ஆர். அம்மா தீபா பேரவை பொதுச் செயலாளர் தீபா கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 22, 2017, 22:50 [IST]

MGR Amma Deepa Peravai head deepa comments about Rajinikanth's political entry

Other articles published on May 22, 2017