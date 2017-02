சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு ஜனநாயக படுகொலை: தீபா பேட்டி

சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு ஜனநாயக படுகொலை என்று ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

English summary

former chief minister Jayalalithaa's Niece Deepa Condemnes on violence in assembly