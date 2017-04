தனியா நின்னு டெபாசிட் கூட வாங்காத கட்சி பாமக.. என்னை மிரட்டுவதா… தீபா ஆவேசம்

தேர்தலில் தனியாக நின்று டெபாசிட் கூட வாங்காத கட்சி பாமக என்று அதன் தலைவர் டாக்டர் ராமதாசை எம்ஜிஆர் அம்மா கட்சி நிறுவனர் தீபா வசை மாறி பொழிந்திருக்கிறார்.

English summary

MGR Amma Deepa Peravai founder Deepa has condemned PMK leader Dr. Ramadoss for threatening from PMK cadres.