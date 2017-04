தேர்தலை ஏன் ரத்து செய்ய வேண்டும்? தினகரனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்… பேஸ்புக்கில் தீபா தாக்கு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலை ஏன் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் பணப்பட்டுவாடா செய்த வேட்பாளர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை வேட்பாளர் பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

MGR Amma Deepa Peravai Deepa has condemned cancellation of R K Nagar by election.