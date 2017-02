நான் இருக்கேன்.. கவலைப்படாதீங்க.. சொல்கிறார் தீபா!

நான் இருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க என்று அதிமுகவினருக்குக் கூறியுள்ளார் தீபா

English summary

Deepa has said that she will be there always to console the ADMK cadres. She has also vowed to remove the bad elements from the power.