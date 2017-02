ஆர்கே.நகரை உங்கள் நிரந்தர தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும்.. தீபாவுக்கு அதிமுக மகளிரணி கோரிக்கை

ஆர்கே.நகரை உங்கள் நிரந்தர தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என ஜெ.தீபாவுக்கு அதிமக மகளிரணியினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 10:10 [IST]

English summary

RK.Nagar ADMK woman workers support Deepa. They are asking Deepa to contest in the RK.Nagar constituency.