அதே நுனிநாக்கு ஆங்கிலம்.. எம்.ஜி.ஆர் பாடலுடன் உரை.. ஜெயலலிதாவாகவே மாறிப்போன தீபா

தி.நகரிலுள்ள தனது இல்லத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் ஜெயக்குமாரின் மகளான தீபா. ஜெயலலிதாவை போலவே எம்ஜிஆரின் சினிமா பாடல் வரிகளையும் 'உரையின்போது' மேற்கோள் காட்டினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Deepa did a Jayalalitha by code MGR at her press meet on today.