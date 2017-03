வேட்பு மனுவில் கணவரின் பெயரை குறிப்பிடவில்லையாமே தீபா...!!!

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தனது வேட்பு மனுவில் கணவரின் பெயரை குறிப்பிடவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Deepa did not mention her husband name in the nomination file. Her husband also did not come with her for the filing of nomination.