தீபா ஏன் ஓபிஎஸ் அணியினரோடு சேரவில்லை தெரியுமா? அவரே சொல்லும் காரணத்தை பாருங்கள்!

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான தீபா ஏன் ஓபிஎஸ் அணியினரோடு சேரவில்லை என்பது குறித்து ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்துள்ளார்.

English summary

Deepa explains why she is not joining with ops team in the RK Nagar by poll.