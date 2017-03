ஜெ. நினைவிடத்தில் தீபா … வேட்புமனு தாக்கலுக்கு முன் மலர் தூவி மரியாதை

ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் அவரது அண்ணன் மகள் தீபா மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னர் அத்தைக்கு ஜெயலலிதாவிற்கு தீபா மரியாதை செலுத்தின

English summary

Jayalalithaa’s niece Deepa today files her nomination for the R.K. nagar by-election.