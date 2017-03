"படகோட்டி" ஆனார் தீபா.. கிடைத்தது படகு சின்னம்.. ஆர்.கே.நகரில் கரை ஏறுவாரா?

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிடும் தீபாவிற்கு படகு சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 17:06 [IST]

English summary

MGR Amma Deepa peravai leader J Deep has been offered boat symbol in RK Nagar by election.