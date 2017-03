ஆர்.கே. நகரில் ஆட்டோவில் போய் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரம் செய்யப்போறாராமே தீபா!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ள தீபா நாளை முதல் வீதி வீதியாக அனல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 12:51 [IST]

English summary

Deepa who is contesting in RK Nagar is getting ready to campaign in RK Nagar.she said the manifesto would be released on the day she begins her campaign.