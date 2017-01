திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வலுக்கும் சசி எதிர்ப்பு- விஸ்வரூபமெடுக்கும் ஜெ. தீபா பேரவை

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஜெ. தீபாவுக்கு ஆதரவு அதிகரித்துள்ளது. தீபா பேரவை பேனர்கள் விஸ்வரூபமெடுத்துள்ளன.

English summary

Jayalalithaa's niece J Deepa peravai emerged in many parts of Dindigul Districts.