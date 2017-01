ஜெ. அண்ணன் மகள் தீபாவிற்கு கும்பகோணத்தில் பெருகும் ஆதரவு - அதிகரிக்கும் போஸ்டர்கள்

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவிற்கு கும்பகோணம் அருகே உள்ள நாச்சியார்கோயில், திருநரையூர் பகுதிகளில் பேனர்கள் குவிந்து கொண்டிருக்கின்றன

English summary

J deepa is getting very good response in Kumbakonam in Tanjore district.