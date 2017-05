தீபாவின் கணவர்,கார் டிரைவரெல்லாம் அரசியலுக்கு வரும்போது.. ரஜினி வந்தால் என்ன? ராதாரவி பொளேர்!

தீபாவின் கணவர், கார் டிரைவரெல்லாம் அரசியலுக்கு வரும் போது ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் என்ன என நடிகர் ராதாரவி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Actor Radharavi says that Deepa and her husband, her car driver and all has come to politics. Rajinikanth has so many fans, he can come for the politics he said.