ஜெ. சமாதியில் புது கட்சி தொடங்குகிறார் தீபா கணவர்... வெற்றிடத்தை நிரப்புவாராம்!!

தீபாவின் கணவர் மாதவன் புது கட்சி தொடங்குகிறார். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவிற்கு மாற்று தான்தான் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Deepa husband Madhavan to begin new political party from today at Jayalalithaa memorial.