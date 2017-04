வாசலில் நிற்க வைத்து கதவுகளை இழுத்து மூடி விரட்டியடித்த தீபா...நொந்துபோன மாதவன்!

தீபா செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி கொடுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது அவருடைய கணவர் மாதவன் அங்கு வந்தார். அவரை வெளியேற்ற வீட்டின் கதவுகளை மூடினார் தீபா.

English summary

There is dispute between Deepa and her husband Madhavan. Yesterday Madhavan Tried to enter into Deepa's house. But she locked all the doors.