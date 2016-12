அத்தையின் ஒரே சொந்தமான எங்களை ஓரங்கட்டி விட்டனர் - ஜெ.தீபா

நான் அவரது எந்த சொத்துக்கும் உரிமை கொண்டாடவில்லை. அந்த பணத்துக்கோ அல்லது புகழுக்கோ நான் ஆசைப்படவில்லை என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறினார்.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 17:50 [IST]

English summary

Late AIADMK supremo and former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa’s niece Deepa Jayakumar interview in Puthiya Talaimurai Television.