அறிவித்தபடி ஆர்கே.நகரில் போட்டியிடுவேன்.. ஜெ. அண்ணன் மகள் தீபா உறுதி

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் அறிவித்தபடி போட்டியிடுவேன் என ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Deepa told her supporters that she will contest in the RK.Nagar by election.