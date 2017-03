ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் போட்டியிடாதே என மிரட்டல்... தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கிறார் தீபா!

ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் போட்டியிடக் கூடாது என மர்ம நபர்கள் மிரட்டல் விடுத்ததைத் தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிப்பது குறித்து தீபா ஆலோசனை நடத்தி வருகிறாராம்.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 10:27 [IST]

English summary

Deepa Jayakumar whose party is going to contest in RK Nagar bypoll has discussing to take the threat faced by her to Election Commission.